Machtdemonstration von Vingegaard bei Tour-Zeitfahren

Ein überragender Jonas Vingegaard hat seinem Rivalen Tadej Pogacar am Dienstag auf der 16. Etappe eine schwere Niederlage bei der 110. Tour de France zugefügt. Der Däne gewann das 22,4 km lange Einzelzeitfahren in der Mont-Blanc-Region mit Ziel in Combloux mit 1:38 Min. Vorsprung auf Pogacar, der Zweiter wurde. Der Vorjahressieger verteidigte eindrucksvoll die Gesamtführung und baute den Abstand auf den Slowenen auf 1:48 Min. aus. Felix Gall gelang der Sprung in die Top Ten.

BILD: SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO Der Däne dominierte die Gegner

Der Osttiroler legte die 13.-beste Zeit auf der bergigen Strecke hin, im Ziel hatte er 3:40 Min. Rückstand auf Vingegaard. In der Gesamtwertung machte Gall damit einen Platz gut und ist nun Zehnter. Titelverteidiger Vingegaard, der seit der sechsten Etappe das Gelbe Trikot trägt, verschaffte sich mit seinem dominanten Sieg einen enormen zeitlichen und psychologischen Vorsprung für die restlichen fünf Etappen. Am Mittwoch steht die Königsetappe zum Col de la Loze auf dem Programm. Die 17. Etappe, die 5.000 Höhenmeter bereithält, könnte im Duell um den Gesamtsieg zu einer Vorentscheidung führen. Das Teilstück auf den 166 Kilometern zwischen Saint-Gervais Mont-Blanc und Courchevel gilt als eine der schwierigsten bei der Frankreich-Rundfahrt.