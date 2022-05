Mädchenfußball-Liga: Rekordsieger WRG verteidigt Titel in Salzburg

Ein spannendes Finale der Salzburger Mädchenfußball-Liga endete mit einem 2:1-Sieg des Titelverteidigers WRG Salzburg über die MS Wals-Siezenheim, die bereits bei ihrer ersten Teilnahme eine sehr starke Leistung ablieferte.

Neun Teams ermittelten am Dienstag im ULSZ Rif den ersten Landesmeister nach der Coronapause. Neben vielen Altbekannten waren auch zwei Neueinsteiger (neben den Zweitplatzierten auch noch die MS Neukirchen/Gv.), die ebenfalls ins Halbfinale einzog, dort allerdings gegen die späteren Siegerinnen mit 0:6 auf verlorenem Posten stand - im Spiel um Platz 3 unterlagen sie dann letztlich dem BG Seekirchen nur knapp im Penaltyschießen.



Der Tag hatte begonnen, wie er letztlich endete: Mit einem Spiel des WRG gegen die MS Wals-Siezenheim: In der Vorrunde hatte das WRG noch souverän mit 2:0 gewonnen, das sollte allerdings für die Walserinnen die letzte Niederlage bis zum Finale sein. Im Halbfinale wurde das BG Seekirchen mit 2:1 besiegt. Die WRG Girls bekamen bis zum Finale kein einziges Tor, mussten aber mit dem 0:0 gegen die MS Faistenau Punkte lassen.



Im Finale trafen sich die beiden Teams dann wieder. Lange Zeit war es ein Spiel auf ein Tor. Ein Angriff nach dem anderen rollte in Richtung Tor der Walserinnen, doch eine Topchance um die andere wurde vergeben. So ging es mit 0:0 in die Pause. Wenig später konnten die Walserinnen nach einer Unachtsamkeit der WRG-Verteidigung mit ihrem ersten Torschuss das 1:0 erzielen. Doch die WRG-Girls griffen weiter beherzt an und konnten so letztlich doch noch verdient mit 2:1 gewinnen.

Endstand:

1. WRG Salzburg

2. MS Wals-Siezenheim

3. BG Seekirchen

4. MS Neukirchen/Gv.

5. MS Mittersill

6. MS Faistenau

7. MS Saalfelden Bahnhof

8. BG/BRG Hallein

9. MS Bad Hofgastein