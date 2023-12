Männer als Trainingspartner motivieren Volleyball-Frauen

PSVBG Salzburg trifft in der Frauen-Bundesliga auf Hartberg. Im Training wurden Lisa Sernow und Co. von den Spielern des Männerteams gefordert.

Eine unfreiwillige Spielpause brachte das vorige Wochenende für beide PSV-Teams. Die Frauen konnten bei Linz nicht antreten, weil dort die Halle von den Handballern belegt war, das Match der Männer wurde aufgrund der chaotischen Verkehrssituation abgesagt. Diesen Samstag steigt ein Heimdoppel im ULSZ Rif, das letzte vor Weihnachten.

Die Herren starten um 16.30 Uhr das Volley-Doppel gegen die Hotvolleys Wien, um 19 Uhr sind die Damen gegen Hartberg an der Reihe.



"Wir haben es im Hinspiel geschafft, aus Hartberg drei Tabellenpunkte

mitzunehmen und wollen nun zu Hause möglichst auch drei Punkte anschreiben", sagt Trainer Uli Sernow. Er muss weiter auf Erna Garibovic nach ihrer Knieverletzung verletzen. Im Training gab es wieder besondere Einheiten: "Toll, dass einige Spieler aus unserem Herrenteam uns in der Woche beim Taktiktraining unterstützen. Das fordert die Mädels sportlich und emotional enorm und steigert sicher in den nächsten Wochen unsere Leistung in den Ligaspielen."

Zuspielerin Sarah Dedrick sagt: "Wir haben vor Weihnachten noch zwei wichtige Ligaspiele und wollen so viele Punkte wie möglich holen. Samstag gegen Hartberg wollen wir den Sieg und danach auswärts in Graz überraschen. Als Team können wir sehr viel leisten und auch schwere Gegner besiegen."

Die Herren wollen im Traditionsduell gegen die Hotvolleys aus Wien zeigen, dass die auswärts geholten drei Punkte kein Zufall waren. Trainerin Ingrida Schweiger sagt:

"Mein Team hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert. In Wien haben wir die

Hotvolleys mit einer top Leistung überrascht und drei Punkte geholt. Das wollen

wir nun bestätigen. Unser Kader ist gut besetzt und jeder Spieler ist bereit, für

sein Team zu kämpfen." Hauptangreifer Paul Sernow ergänzt: "In unserer Heimhalle wollen wir jeden Gegner schlagen, auch Wien. Samstag ist das letzte Heimspiel vor Weihnachten, da muss ein Sieg für unsere Fans her."