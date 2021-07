Magdalena Lobnig im olympischen Ruder-Viertelfinale

Die Kärntnerin Magdalena Lobnig ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Ruder-Einer in souveräner Manier ins Viertelfinale eingezogen. Die 31-Jährige gewann am Freitag ihren Vorlauf in 7:37,91 Minuten vor Carling Zeeman (Kanada/+2,81 Sekunden) und Maike Diekmann (Namibia/+18,46). Es war die zweitschnellste aller Vorlaufzeiten. Das Viertelfinale steigt am Montag ab 2.00 Uhr MESZ.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Lobnig zog souverän ins olympische Ruder-Viertelfinale ein

Lobnig landete bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro auf Rang sechs, diesmal soll es für die 31-Jährige mit einer Medaille klappen. Der österreichische Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen mit Louisa Altenhuber/Valentina Cavallar bestreitet seinen Vorlauf am Samstag (4.10 Uhr MESZ).