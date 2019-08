Magdalena Lobnig zog bei Heim-WM ins Einer-Semifinale ein

Magdalena Lobnig hat am Mittwoch bei der Ruder-WM in Ottensheim im olympischen Einer sehr souverän das Semifinale erreicht. Der 29-Jährigen, die am Sonntag ihren Vorlauf gewonnen hatte, reichte im Viertelfinale ein zweiter Rang hinter der US-Amerikanerin Kara Kohler für den Aufstieg. Die Kärntnerin hatte am Ende einen Rückstand von 5,57 Sekunden.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Magdalena Lobnig im Viertelfinallauf auf der Donau bei Linz-Ottensheim