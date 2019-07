Mahringer kämpfte sich bei Fecht-WM in den Hauptbewerb

Josef Mahringer hat sich bei den Fecht-Weltmeisterschaften in Budapest in den Degen-Hauptbewerb der besten 64 gekämpft. Dort trifft der EM-Fünfte am Freitag zum Auftakt auf den Dänen Patrick Jörgensen, danach könnte schon der Weltranglistenzweite und topgesetzte Franzose Yannick Borel warten.

Mahringer gewann in der Vorrunde alle fünf Gruppen-Gefechte und anschließend in der Direkt-Ausscheidung gegen den Kuwaiti Hassan Alfoudari sowie den Kolumbianer John Edison Rodriguez. Im Damen-Florett schieden in der Vorrunden-Direktausscheidung Freya Cenker (66.), Beatrice Kudlacek (72.), Olivia Wohlgemuth (90.) und Lilli Maria Brugger (112.) aus. Quelle: APA