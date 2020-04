Die Regierung lockert ab 1. Mai das Betretungsverbot von Sportstätten für Freizeit- und Spitzensportler und hofft auf den Hausverstand.

Wie erwartet hat Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler von den Grünen bei einer Pressekonferenz am Mittwoch den Vereinssport in Österreich unter bestimmten Voraussetzungen in den Coronakrisenzeiten wieder aktiviert. Sinnbildlich für diese Öffnung der Sportstätten war ein Anfangsstatement Koglers, der meinte: ...