Malter raste im WM-Finale zu Saisonbestzeit

Bei der Para-Weltmeisterschaft der Leichtathleten hat der Gollinger Ludwig Malter Platz zehn über 1500 Meter belegt.

Um fast 18 Sekunden schneller als noch im Vorlauf war Malter am Freitag im Finallauf, gegen die starke Konkurrenz reichten die 3:03,05 Minuten für Platz zehn in der Klasse T54. Übers ganze Gesicht strahlte er tags davor. Da qualifizierte er sich in 3:20,86 Min. für das Finale. "Das ist sensationell und kam für mich ganz überraschend", sagte der 22-Jährige. "Es sind so viele starke Leute im Feld, umso erfreulicher ist für mich dieses Ergebnis."

Das starke WM-Resultat ist für Malter auch die Folge intensiver Betreuung und sportwissenschaftlicher Unterstützung im Olympiazentrum Salzburg. Gemeinsam mit seinem Trainer Walter Pfaller ist er neue Wege gegangen. Malter hat mit seinem Rennrollstuhl zwecks Analysen unzählige Stunden auf dem Laufband im Labor verbracht und das Krafttraining angepasst. Ausdauercoach Geri Bauer brachte ebenfalls seine Kompetenz ein. "Diese Arbeit trägt nun Früchte", freut sich Malter. Am Sonntag steigt Malters dritter und letzter Start bei der WM, diesmal über 800 Meter.

Bereits am Samstag hat Thomas Geierspichler seinen letzten Auftritt in Paris, den 100-Meter-Sprint. Eine knappe Angelegenheit waren die 400 Meter für die T52-Rollstuhlsportler am Donnerstag gewesen. Thomas Geierspichler verpasste nach seinem sensationellen Silberlauf über 1500 Meter den Aufstieg diesmal nur extrem knapp.

"Ich bin aggressiv in meinen Vorlauf gegangen", berichtete der Anifer. "Aber bei dem starken Wind und auf der mittelmäßig schnellen Bahn habe ich mir schwergetan. Während ich Leute geschlagen habe, die bei den Bahnmeetings in der Schweiz im Mai noch vor mir waren, verpasste ich aber leider das Finale um nur 17 Hundertstelsekunden. In meinem Vorlauf wurde ich Vierter und gesamt lag ich mit Rang neun nur um eine Stelle hinter der Qualifikation." Die Zeit von 1:04,42 Minuten ist aber eine persönliche Saisonbestleistung.