Mammon und Macht: Manager, die unheimlichen Herrscher des Sports

Sie gelten als gnadenlose Verhandler im Sport: Die Spielerberater - früher zumeist Manager genannt, sind seit jeher die Strippenzieher in diesem Geschäft. Viele Legenden und Anekdoten durchziehen ihre Karrieren.

Zumeist hält sie sich im Hintergrund, doch dann wieder produziert eine Berufssparte im Sport teils polarisierende Schlagzeilen in Serie: wenn im Fußballgeschäft die Transfers getätigt werden - im Sommer wie im Winter. Die aktuelle Transferperiode geht am Sonntag zu Ende; das ist eine Zeit, in der das Ansehen der Manager zumeist sinkt. Warum nur?

Beim möglichen Wechsel von Bayern-Star David Alaba zu Real Madrid spielte der israelische Spielerberater Pini Zahavi eine entscheidende Rolle. Es war laut Bayern-Funktionären sogar ...