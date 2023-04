Manchester City dreht Schlager gegen Liverpool

Manchester City hat das Topspiel gegen Liverpool auch ohne Tormaschine Erling Haaland überlegen gewonnen. Der englische Fußball-Meister setzte sich am Samstag trotz Rückstand vor heimischem Publikum klar mit 4:1 (1:1) durch. Der Rückstand der Citizens in der Premier League auf Tabellenführer Arsenal schrumpfte damit vorerst auf fünf Punkte. Arsenal war unmittelbar danach gegen Nachzügler Leeds United auf einen Pflichtsieg aus.

Mohamed Salah hatte die Gäste in Führung geschossen, ehe Haaland-Vertreter Julian Alvarez (27.) ausglich und Mittelfeldstar Kevin De Bruyne (46.) sowie Ilkay Gündogan (53.) den Meister klar in Führung brachten. Den Schlusspunkt setzte der überragende Jack Grealish (74.). Liverpool kassierte die neunte Saisonniederlage und muss als Sechster auch angesichts der kommenden Aufgaben (Chelsea, Arsenal) gehörig um die Qualifikation für die Champions League zittern.

"Wir wussten, dass es ein schweres Spiel gegen Liverpool werden würde, und das erste Spiel nach der Länderspielpause ist immer schwierig", sagte Grealish. "Wir wollten dieses letzte Saisondrittel auf die richtige Art und Weise beginnen", betonte der englische Teamspieler. Mit Fortdauer der Partie zeigte sich ein Klassenunterschied, der angesichts von 22 Punkten zwischen den beiden Clubs auch in der Tabelle ablesbar ist.

"Wir waren vor allem in der zweiten Halbzeit hervorragend", sagte Grealish. Er drückte dem Spiel trotz persönlichen Schwierigkeiten den Stempel auf. "In der Halbzeit war ich auf der Toilette, mir war den ganzen Morgen schlecht. Aber jetzt geht es mir gut, ich fühle mich gut."

In Abwesenheit von Haaland erzielte der argentinische Weltmeister Alvarez seinen bereits 13. Saisontreffer. Haaland, der in 37 Spielen in allen Wettbewerben 42 Tore erzielt hat, erlitt am 18. März gegen Burnley eine Leistenverletzung.