Manchester City konterte Liverpools 4:1-Sieg mit 5:0-Erfolg

Der englische Fußballmeister Manchester City ist mit einem deutlichen Erfolg in die neue Premier-League-Saison gestartet. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann am Samstag auswärts in London gegen West Ham United 5:0 (1:0). Gleich dreimal kam in der Partie der neu in der ersten englischen Liga verfügbare Videobeweis zum Einsatz.

SN/APA (AFP)/IAN KINGTON Dreimal kam der Video-Assistent zum Einsatz