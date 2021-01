Manchester City löst Leicester als Spitzenreiter ab

Manchester City hat zumindest für kurze Zeit die Tabellenspitze der englischen Fußball-Premier-League erklommen. Die mittlerweile zehn Partien unbesiegten "Citizens" feierten im Nachtragsspiel der 1. Runde gegen Aston Villa am Mittwochabend einen 2:0-Erfolg und zogen am punktgleichen Christian-Fuchs-Club Leicester City vorbei. Der Lokalrivale Manchester United hatte in der Folge die Möglichkeit, mit einem Sieg bei Fulham wieder auf Rang eins vorzustoßen.

SN/APA (AFP)/MARTIN RICKETT Bernardo Silva leitete den Heimsieg in der 79. Minute ein

Bernardo Silva (79.) und Ilkay Gündogan (90./Elfmeter) sorgten im Duell mit dem Tabellenelften erst sehr spät für die Entscheidung. Quelle: APA