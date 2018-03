Manchester City schlug auch Meister Chelsea mit 1:0

Leader Manchester City hat in der englischen Premier League einen weiteren großen Schritt in Richtung Fußball-Meistertitel gemacht. Das Team von Pep Guardiola setzte sich am Sonntag zuhause mit 1:0 (0:0) gegen Meister Chelsea durch. Bernardo Silva (46.) erzielte 33 Sekunden nach Wiederbeginn den entscheidenden Treffer für City, das 18 Punkte vor seinem ersten Verfolger Liverpool liegt.

SN/APA (AFP)/ANTHONY DEVLIN Bernardo Silva erzielte den Siegestreffer