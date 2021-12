Manchester United entgeht erster Niederlage unter Rangnick

Nach Ende der zweiwöchigen Corona-Pause hat Manchester United mit Mühe die erste Niederlage unter Trainer Ralf Rangnick verhindert. Der englische Fußball-Rekordmeister musste sich am Montag in der Premier League nach schwacher Leistung auswärts bei Abstiegskandidat Newcastle United mit einem 1:1 (0:1) begnügen.

Der eingewechselte Edinson Cavani (71.) rettete für Manchester nach dem frühen Rückstand durch Allan Saint-Maximin (7.) zumindest einen Punkt. Kurz vor Ende traf Newcastle nur die Stange.

Nachdem Rangnick Anfang Dezember als Interimstrainer übernommen hatte, hatte Man United beide Ligaspiele mit 1:0 gewonnen und zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase gegen die Young Boys Bern 1:1 gespielt. Vor Weihnachten waren zwei Premier-League-Spiele der Red Devils um Superstar Cristiano Ronaldo nach mehreren Corona-Ausfällen im Team verlegt worden.

Rangnick muss demnächst wohl ohne den Franzosen Anthony Martial planen, der in dieser Saison nur zweimal in der Startelf gestanden ist. Der 26-jährige Stürmer will den Verein wechseln. Laut der englischen Zeitung "The Sun" soll Rangnick Interesse an Defensivspieler Eric Martel von Austria Wien zeigen.