Manchester United nach spätem Siegtor wieder Zweiter

Manchester United hat am Montag mit einem spät fixierten Auswärtssieg beim Tabellen-18. Crystal Palace Rang zwei in der englischen Fußball-Premier-League zurückerobert. Das Team von Jose Mourinho drehte einen 0:2-Rückstand dank eines Treffers von Nemanja Matic in der 91. Spielminute. Damit liegt Manchester wieder zwei Punkte vor Liverpool, Stadtrivale City ist mit 16 Punkten Vorsprung Erster.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK ManUnited drehte einen 0:2-Rückstand