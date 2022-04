Manchester United und Chelsea trennen sich 1:1

Manchester United hat am Donnerstag wohl die letzte halbwegs seriöse Chance auf einen Startplatz in der kommenden Saison der Fußball-Champions-League verspielt. Der englische Rekordmeister kam daheim gegen den Dritten Chelsea nicht über ein 1:1 hinaus und liegt damit als Tabellensechster nach Verlustpunkten gerechnet elf Zähler hinter dem Vierten Arsenal. Marcos Alonso brachte die Gäste in Führung (60.), Cristiano Ronaldo gelang der Ausgleich (62.).

SN/APA/AFP/LINDSEY PARNABY Rangnick Donnerstag noch im Old Trafford, Freitag vielleicht ÖFB-Coach

Manchester United wurde zum viertletzten Mal von Ralf Rangnick gecoacht, der am Freitag zum neuen ÖFB-Teamchef bestellt werden könnte. Nach dem Spiel auf Sky dazu befragt, gab es von Rangnick keine konkrete Antwort. Der 63-Jährige meinte lediglich, er sei "glücklich und bereit", ManUnited weiterhin zu helfen. Der Deutsche merkte aber auch an, seine künftige Rolle als Konsulent der "Red Devils" erlaube ihm, zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen.