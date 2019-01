ManCity bleibt an Liverpool dran

Manchester City hat am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League den Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool wieder auf vier Punkte verkürzt. Die Citizens besiegten Schlusslicht Huddersfield klar mit 3:0. Zum Abschluss der 23. Runde festigte Tottenham mit einem späten 2:1-Erfolg in Fulham Tabellenrang drei.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS ManCity feierte einen klaren Sieg