ManCity zerlegt Bournemouth 6:1 - Haaland ohne Tor

Auch ohne Tore von Superstar Erling Haaland hat Englands Fußballmeister Manchester City seine Ausnahmestellung unterstrichen. Gegen Bournemouth gelang der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola am Samstag in der Premier League ein klares 6:1. Der frühere Salzburger Haaland besaß bei seinem 45-minütigen Einsatz einige hochkarätige Chancen, blieb allerdings ohne Treffer. Jérémy Doku glänzte unterdessen mit einem Tor und vier Vorlagen.

Eine bittere Niederlage kassierten die Wolverhampton Wanderers mit Sasa Kalajdzic. Die "Wolves", für die der Wiener bis zur 61. Minute auf dem Platz stand, verloren durch einen Elfmeter-Treffer von Oliver Norwood in der 100. Minute 1:2 bei Sheffield United. Für das Schlusslicht war es in der 11. Runde der erste Premier-League-Sieg in der laufenden Saison.

Rekordtitelträger Manchester United und der in der Kritik stehende Trainer Erik ten Hag können indes etwas durchatmen. Bruno Fernandes traf kurz vor Schluss zum 1:0 für die "Red Devils". Mit 18 Punkten ist United nach wie vor im oberen Tabellen-Mittelfeld.