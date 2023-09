ManCity dank Haaland-Triplepack 5:1-Sieger gegen Fulham

Manchester City ist in der englischen Fußball-Premier-League weiter das Maß aller Dinge. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag gegen Fulham mit 5:1 durch und hält als einziges Team auch nach der 4. Runde noch beim Punktemaximum. Superstürmer Erling Haaland schnürte einen Triplepack (58., 70./Elfmeter, 95.) und hält nun schon wieder bei sechs Saisontoren. Zudem trugen sich auch Julian Alvarez (31.) nach Haaland-Vorarbeit und Nathan Ake (45.+5) in die Schützenliste ein.

BILD: SN/APA/AFP/OLI SCARFF Haaland war so richtig in Torlaune