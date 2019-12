ManCity gewann englischen Liga-Schlager gegen Leicester 3:1

Manchester City hat im Kampf um Rang zwei in der englischen Fußball-Premier-League Anschluss an Leicester City gefunden. Der Titelverteidiger gewann den Schlager der beiden Verfolger am Samstag nach 0:1-Rückstand zu Hause noch verdient mit 3:1 und verringerte den Abstand auf den Zweiten auf einen Zähler. Auf Liverpool fehlen elf Punkte. Zudem haben die "Reds" ein Spiel weniger ausgetragen.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF ManCity holte mit Sieg auf