ManCity nach 1:0 bei Sheffield 13 Punkte hinter Liverpool

Manchester City hat den Rückstand auf Tabellenführer Liverpool in der englischen Fußball-Premier-League zumindest für zwei Tage auf 13 Punkte verringert. Der Titelverteidiger setzte sich am Dienstag bei Sheffield United mit 1:0 durch und kehrte nach dem 2:2 gegen Crystal Palace auf die Erfolgsstraße zurück. Die überragenden "Reds" spielen erst am Donnerstag bei den Wolverhampton Wanderers.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF ManCity-Stürmer Sergio Aguero erzielt das Tor zum 1:0-Sieg