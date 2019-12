ManCity unterlag Wolverhampton nach 2:0-Führung noch 2:3

Für Manchester City ist die erfolgreiche Titelverteidigung in der englischen Fußball-Premier-League in noch weitere Ferne gerückt. Der Meister unterlag den Wolverhampton Wanderers am Freitagabend zum Abschluss der 19. Runde mit 2:3 und hat als Dritter 14 Zähler Rückstand auf Champions-League-Sieger Liverpool, der auch noch das Nachtragsspiel gegen West Ham United in der Hinterhand hat.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS ManCity ging doch noch in die Knie