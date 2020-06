ManCity zögert Liverpools Titel-Party mit 5:0 weiter hinaus

Manchester City hat zum Abschluss der 30. Runde der englischen Fußball-Premier-League am Montag einen lockeren Heimsieg eingefahren. Der englische Meister bezwang Nachzügler Burnley gleich mit 5:0. Bei einem Punktverlust der "Citizens" hätte Liverpool am Mittwoch zuhause gegen Crystal Palace vorzeitig Meister werden können. So aber verschiebt sich die Meisterparty um mindestens eine Woche.

SN/APA (AFP)/LAURENCE GRIFFITHS Die "Citizens" feierten ein wahres Schützenfest

Nach dem 3:0 am vergangenen Mittwoch gegen Arsenal gewann das Team von Coach Pep Guardiola auch das zweite Spiel nach der Corona-Pause deutlich. Für die in allen Belangen überlegenen Gastgeber trafen der englische Junioren-Internationale Phil Foden und der Algerier Riyad Mahrez doppelt. Quelle: Apa/Ag.