Manuel Innerhofer am Glockner der beste Österreicher

Einen Monat nach der großen WM-Enttäuschung in Innsbruck ist Manuel Innerhofer wieder voll da. Beim Glockner Mountain Run über 13,3 Kilometer und 1300 Höhenmeter belegte der Bergspezialist vom LC Oberpinzgau am Sonntag Platz sechs. In 1:16,52 Stunden war der Neukirchner bester Österreicher und knapp hinter Tiziano Moia zweitbester Europäer. Am schnellsten bewältigte die Strecke von Heiligenblut zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe der Kenianer Patrick Kipngeno (1:09,34) vor drei Landsleuten. Kipngeno hatte sich erst im Juni im Stubaital zum Vertical-Weltmeister gekrönt. Manuel Innerhofer war im Classic-Bewerb der Titelkämpfe in Tirol gegen ein Verkehrsschild geprallt und hatte sich eine Platzwunde zugezogen.