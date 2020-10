Manuel Innerhofer knackt die 30-Minuten-Schallmauer

Langstreckenspezialist Manuel Innerhofer aus Neukirchen blieb bei der Landesmeisterschaft über 10.000 Meter erstmals unter 30 Minuten.

Nach den Staatsmeistertiteln im Berglauf und im Halbmarathon gelang Manuel Innerhofer (LC Oberpinzgau) ein weiterer Coup. Bei den vom ASV Salzburg ausgetragenen Landesmeisterschaften im 10.000-m-Lauf auf der Bahn siegte Innerhofer in einem beeindruckenden Solorennen mit persönlicher Bestzeit von 29:53,16 Minuten.

Mit mehr als vier Minuten Rückstand belegten Norman Banick (Trumer Tri Team, 34:14,16) und Sudir Batra (Lauftreff Nußdorf, 34:42,10) die Ränge zwei und drei.

In einem wesentlich knapperen Damen-Rennen setzte sich erst auf der Zielgeraden Therese Wagenleitner (42:04,68) vom Veranstalter ASV Salzburg ZV LA durch. Die junge Lisa Christine Osterland (Trumer Tri Team) sicherte sich in 42:06,11 Platz zwei vor Maria Morales (ASV Salzburg ZV LA), die knapp dahinter in 42:15,28 das Podest komplettierte.



Quelle: SN