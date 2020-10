Manuel Innerhofer sensationell Staatsmeister im Halbmarathon

Einen Heimsieg gab es bei der Staatsmeisterschaft im Halbmarathon in Salzburg. Manuel Innerhofer (LC Oberpinzgau) holte Gold.

In 1:05:06 Stunden unterbot der 25-jährige Bergspezialist beim Jedermannlauf seine persönliche Bestmarke über die 21,1 Kilometer klar und setzte sich fünf Sekunden vor Valentin Pfeil (OÖ) durch. Der Steyrer hatte lange geführt, erst auf den letzten Metern im Volksgarten setzte Innerhofer zum Sprint an. Der im Frühjahr an der Ferse operierte Pfeil konnte nicht mehr dagegenhalten. Dritter wurde der Tiroler Thomas Roach (SK Rückenwind/1:06:20).



Manuel Innerhofer sagte: "Mein großes Ziel habe ich schon mit dem Titel im Berglauf erreicht. Heute habe ich nicht zu verlieren gehabt und nur gewinnen können. Daher habe ich riskiert und bin mit Lemawork Ketema und Valentin Pfeil mitgegangen. Mit der Zeit habe ich natürlich nicht gerechnet, aber ohne Valentin als Zugpferd hätte ich nie so schnell laufen können. Ich bin überglücklich, weil das Ziel war nur eine Medaille und es ist viel besser gelaufen, als ich mir wünschen konnte."



Bei den Frauen hatte Julia Mayer (DSG Wien) in 1:16:03 die Nase vorn, sie holte Gold vor Sandrina Illes (Union St. Pölten/1:!8:32) und Anna Pabinger (ALC Wels/1:20:41). Salzburger Landesmeisterin wurde Sabine Hofer (LAC Salzburg) in 1:28:59. Bei den Herren ging der Landestitel an Innerhofer, Silber holte Alexander Knoblechner (Lauftreff Nußdorf/1:08:57), Bronze Florian Rausch (LT Nußdorf/1:16:45).

Großer Sieger war am Sonntag auch der Laufsport. Nach Monaten ohne größere Veranstaltungen gelang mit dem Jedermannlauf und der Halbmarathon-Meisterschaft das von vielen sehnlich erwartete Comeback. Eine geänderte Streckenführung entlang der Salzach, ein entzerrtes Start-Prozedere und strenge Covid-19-Verhaltensregeln im Start-Ziel-Bereich im Volksgarten machten den Lauf möglich. Veranstalter Johannes Langer wurde für die Mühe mit traumhaftem Laufwetter belohnt, die Teilnehmer zeigten große Disziplin beim Einhalten der Vorgaben.

Quelle: SN