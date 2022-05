Manuel Innerhofer will sechsten Titel am Berg

Fünf Staatsmeistertitel in sechs Jahren: Manuel Innerhofer ist der Berglauf-Dominator par excellence in Österreich. Am Sonntag will der Neukirchner in Knittelfeld ein weiteres Mal zuschlagen. Allerdings ist auch die Konkurrenz nicht zu unterschätzen und der 26-Jährige vom LC Oberpinzgau nach einer Verletzungspause verspätet in die Saison eingestiegen.

Ein Muskelfaserriss in der linken Wade bremste Innerhofer aus. Erst in den letzten vier Wochen konnte er sein Training sukzessive steigern und beim Testwettkampf, dem Innsbrucker Stadtlauf schon wieder zufriedenstellend auftreten.

"Besonders bergan ist meine Form schon wieder sehr gut", sagt Innerhofer. Die Streckenführung dürfte ihm unter diesen Voraussetzungen entgegenkommen, es geht auf einer 12,2 Kilometer langen Strecke (1050 HM) weitgehend auf einer breiten Forststraße aufwärts. Insgesamt sind 1050 Höhenmeter zu absolvieren.

Der Serienmeister rechnet mit einem engen Rennen: "Im Berglauf ist die Tagesverfassung extrem wichtig." Die Staatsmeisterschaft wird auch für den ÖLV bereits Aufschlüsse über die Nominierung für die EM Anfang Juli auf La Palma (SPA) bringen.

Sarah Baumgartner (Union Salzburg) verbesserte bei der U18-Landesmeisterschaft im Stabhochsprung in Rif den U18-Landesrekord auf 3,61 Meter. Persönliche Bestleistungen erzielten Jakob Grubmüller (Union Salzburg/4,11 m) und Paul Prechtl (Union Eugendorf/3,41 m).