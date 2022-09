ManUnited fügte Arsenal mit 3:1 ersten Punkteverlust zu

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich mit einem Statement-Sieg im Spitzenspiel der Premier League gegen Tabellenführer Arsenal endgültig zurückgemeldet. Die "Red Devils" von Trainer Erik ten Hag fügten den "Gunners" mit einem 3:1 (1:0) zum Abschluss der 6. Runde am Sonntagabend den ersten Punkteverlust der laufenden Saison zu. Arsenal bleibt mit 15 Punkten trotzdem an der Spitze, ManUnited ist nach dem vierten Sieg in Serie mit zwölf Zählern Fünfter.

SN/APA/AFP/OLI SCARFF Antony jubelte beim United-Debüt

Zum Matchwinner im Old Trafford avancierte der englische Nationalspieler Marcus Rashford mit einem Doppelpack (66., 75.). In der ersten Hälfte hatte Ajax-Neuzugang Antony, der im Sommer für 95 Millionen Euro nach Manchester gekommen war, bei seinem United-Debüt nach Rashford-Assist zur Führung getroffen (35.). Für die Mannschaft von Mikel Arteta hatte Bukayo Saka nach einer Stunde den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Nach fünf Siegen hintereinander haben die Londoner nun einen Punkt Vorsprung auf Meister Manchester City und Tottenham Hotspur. Superstar Cristiano Ronaldo wurde in der 58. Minute für Antony eingewechselt. Zum Saisonstart hatte United zwei Niederlagen gegen Brighton & Hove Albion (1:2) und Brentford (0:4) kassiert.