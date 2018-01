Marach gewann mit Pavic Doppel-Titel in Doha

Oliver Marach ist perfekt in das neue Tennis-Jahr gestartet. Der 37-jährige Steirer hat mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic den Doppel-Titel bei dem mit 1,286 Mio. Dollar dotierten Hartplatzturnier in Doha gewonnen. Marach/Pavic besiegten am Freitag im Finale das topgesetzte britisch-brasilianische Duo Jamie Murray/Bruno Soares mit 6:2,7:6(6).

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Marach (links) und Pavic