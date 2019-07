Marach/Melzer überstanden erste Wimbledon-Runde nach Krimi

Oliver Marach und Jürgen Melzer haben am Mittwoch beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon Überstunden gemacht. Das ÖTV-Duo musste in der ersten Doppel-Runde gegen Hsieh Cheng-peng/Christopher Rungkat (TPE/IDN) trotz komfortabler Zweisatzführung noch in einen Entscheidungsdurchgang, behielt am Ende aber nach 3:20 Stunden Spielzeit mit 6:3,6:4,1:6,2:6,11:9 die Oberhand.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Nach 3:20 Stunden konnten Marach und Melzer jubeln