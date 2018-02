Marach/Pavic zogen ins Finale von Rotterdam ein

Oliver Marach und Mate Pavic sind auf der Tennis-Tour 2018 scheinbar nicht zu stoppen. Das österreichisch-kroatische Duo zog am Samstag mit einem in nur 55 Minuten fixierten 6:1,6:3-Sieg gegen Jean-Julien Rojer/Horia Tecau (NED/ROU) ins Doppel-Finale des ATP-Turniers von Rotterdam ein und gewann damit auch das 17. Match in der laufenden Saison.

SN/APA (AFP)/PETER PARKS Bisher ein super Jahr für Marach/Pavic