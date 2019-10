Marach und J. Melzer gehen wieder getrennte Wege

Das Doppel-Projekt Oliver Marach/Jürgen Melzer ist seit dem Erste Bank Open in Wien Geschichte. Das Österreicher-Duo, das sich nach den French Open zusammengetan hatte, wird 2020 mit anderen Partnern bestreiten. Im ATP Cup, im Davis Cup und bei den Olympischen Spielen in Tokio will das Duo aber weiter gemeinsam spielen.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Zuletzt blieben beim Duo Melzer/Marach die Erfolge aus