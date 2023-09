Trainer und Laufveranstalter Johannes Langer erklärt, wie die Fabelzeit der Äthiopierin Tigist Assefa am Sonntag möglich geworden ist.

Sternstunde des Marathonsports: Tigist Assefa nach ihrem Weltrekord in Berlin.

Die Zeit war so unglaublich, dass sogar die neue Weltrekordlerin selbst gestehen musste, dass sie mit so einer Marke nicht gerechnet hatte: 2:11:53 Stunden lautet seit Sonntag der neue Frauen-Weltrekord im Marathon, aufgestellt von der Äthiopierin Tigist Assefa in Berlin. ...