Marathonmann Peter Herzog: "Mein Körper wehrt sich"

Was den Pinzgauer Rekordläufer ausbremst und warum ein Marathonstart erst im Herbst wieder in Sicht ist.

Unbeschwert laufen wie hier im Trainingslager in Kenia will Peter Herzog bald wieder.

Eigentlich sollte Peter Herzog schon mit vollem Tempo in Richtung Olympia 2024 laufen. Doch 16 Monate vor den Spielen scheint Paris für den Saalfeldener Marathonrekordmann (Bestzeit: 2:10:06 Stunden) ferner denn je. Noch konnte er keine Qualifikationsnormen erbringen. Momentan kuriert Herzog daheim eine Infektion aus. "Das ist nur eine von vielen Baustellen, die sich in den letzten Monaten aufgetan haben", klagt der 35-Jährige und klingt niedergeschlagen. "Derzeit bin ich nicht in der Lage, meinen Beruf auszuüben."

Dabei lief das ...