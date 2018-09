Marc Hirschi erster Schweizer U23-Rad-Weltmeister

Nicht in einem der Anstiege, sondern in der letzten Abfahrt ist Marc Hirschi im Herren-U23-Rennen der Rad-WM in Innsbruck der entscheidende Vorstoß gelungen. Der 20-Jährige kürte sich am Freitag in dem 179,9-km-Bewerb zum ersten Schweizer Weltmeister in dieser Kategorie. Nach einer Solofahrt auf den letzten 9,5 km gewann Hirschi 15 Sekunden vor Bjorg Lambrecht (BEL) und Jaakko Hanninen (FIN).

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Marc Hirschi hängte Konkurrenz in der Schlussrunde ab