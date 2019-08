Marc Marquez feierte in Tschechien 50. MotoGP-Sieg

Marc Marquez hat am Sonntag im Motorrad-Grand-Prix von Tschechien in Brno (Brünn) seinen 50. Sieg in der MotoGP-Klasse gefeiert. Mit dem sechsten Saisonerfolg im zehnten Rennen baute der Weltmeister mit seiner Honda den Vorsprung in der WM auf den Italiener Andrea Dovizioso auf 63 Punkte aus. Der Vorjahressieger wurde mit einer Ducati Zweiter.

SN/APA (AFP/Archiv)/MICHAL CIZEK Marquez baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus