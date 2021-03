Marcel Hirscher gegen Felix Neureuther: Das Duell lebt neu auf

Sie geben auch in ihrer "Ski-Pension" keine Ruhe: Marcel Hirscher und Felix Neureuther wollen sich beim Wings for Life World Run matchen und suchen dafür noch Mitstreiter.

Am 9. Mai fällt der virtuelle Startschuss für den 8. Wings for Life World Run. Weltweit starten zehntausende Menschen bei diesem App Run zugunsten der Forschung zur Heilung vor Querschnittslähmung. Alle laufen gleichzeitig los und versuchen so lange wie möglich dabei zu bleiben.

Marcel Hirscher und Felix Neureuther wollen mit ihren Teams die meisten Kilometer sammeln - die alten Kontrahenten aus dem Slalom-Weltcup führen ihr Duell nun weiter. "Wir sind Sportler und versuchen immer unser Bestes zu geben", sagt Marcel Hirscher, der wieder daheim in Annaberg per App mitlaufen und versuchen wird, so lange wie möglich das virtuelle Catcher Car auf Distanz zu halten. "Es geht vor allem um die gute Sache, damit wir so viele Kilometer erlaufen für die, die es selbst nicht können. Das ist unsere Motivation beim Wings for Life Run bis an unsere Grenzen zu gehen." Und wenn sein Team Hirscher dann gegenüber dem Team Felix Neureuther die Nase vorn hat, wird der achtfache Gesamtweltcupsieger doppelt happy sein.



"Der Wings for Life World Run hat eine große Bedeutung, weil er zeigt, was wir gemeinsam alles schaffen können, wenn wir für eine gute Sache zusammenhelfen", erklärt Marcel Hirscher. "Und es ist jedes Jahr faszinierend, wenn man selbst an der virtuellen Startlinie steht und weiß, dass gerade auf der ganzen Welt per App in wenigen Sekunden der Startschuss fällt und zehntausende Menschen gleichzeitig loslaufen."

Anmeldungen zum virtuellen Lauf sind unter diesem Link möglich. Zu den Anmeldungen für das Team Hirscher bzw. das Team Neureuther werden ebenfalls angenommen.