Marcel Hirscher gewann Adelboden-Slalom vor Matt

Fast auf den Tag genau einen Monat vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hat Marcel Hirscher am Sonntag seine Vormachtstellung im alpinen Weltcup untermauert. Nach dem Riesentorlauf-Sieg am Samstag holte der 28-jährige Salzburger am Sonntag auch den Slalom-Triumph und damit sein zweites Adelboden-Double nach 2012. Hirscher gewann nur 0,13 Sekunden vor Landsmann Michael Matt.

SN/APA (AFP)/PETER SCHNEIDER Hirscher begeistert sogar die Schweizer Fans