Marko hält Chancen auf Österreich-GP für "sehr hoch"

Red Bulls Motorsport-Berater Helmut Marko sieht sehr gute Chancen, dass der Saisonstart der Formel 1 am 5. Juli in Österreich über die Bühne geht. Möglich sei auf dem Red Bull Ring in Spielberg auch eine Doppelveranstaltung mit einem weiteren Rennen wenige Tage nach dem ursprünglich geplanten Termin, bestätigte Marko am Sonntagvormittag in einem Interview mit dem ORF-Radio Steiermark.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Werbeeffekt wäre enorm