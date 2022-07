Markus Fuchs egalisiert 100-m-Rekord von Berger

Ende Mai hatte er den Rekord noch um zwei Hundertstel verpasst, nun hat Markus Fuchs die Uralt-Bestmarke von Andreas Berger eingestellt. Der 26-jährige Niederösterreicher sprintete am Samstag im Rahmen eines kleinen Leichtathletik-Meetings in Eisenstadt die 100 m mit 1,1 m/Sek. Rückenwind in 10,15 Sekunden und egalisierte damit den Rekord Bergers aus dem Jahr 1988.

SN/APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC Markus Fuchs (l.) egalisiert Bergers Altrekord über 100 m/Archiv

Schon Ende Mai hatte sich Fuchs nach dem 10,17-Lauf nahe an der europäischen Spitze gewähnt. "Mit einer 10,10er Zeit gehört man zur europäischen Spitze, da kann man sich einen Top-Sprinter nennen. Ich habe die letzten beiden Jahre mega-viel in meine Karriere investiert, das ist jetzt der Lohn dafür", jubelte Fuchs damals. Im Vorlauf war er am Samstag übrigens bei zuviel Rückenwind 10,08 s (+3,1) gelaufen.