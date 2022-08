Markus Fuchs verpasste den Finaleinzug über 100 Meter

Sprinter Markus Fuchs ist am Dienstagabend bei der Leichtathletik-EM im Rahmen der European Championships in München im Halbfinale über 100 m ausgeschieden.

Der Niederösterreicher, der fix in der Vorschlussrunde stand, wurde in seinem Rennen in der Zeit von 10,42 Sek. Achter und Letzter, Bester war der Brite Zharnel Hughes in 10,03. Nur die Top zwei der drei Halbfinali und die weiteren zwei Zeitschnellsten kamen in den Endlauf.

Nach der bisher tollen Saison war das vor großer Kulisse im Olympiastadion nicht das gewünschte Ergebnis beim Großereignis, dieser Lauf ging dem Niederösterreicher überhaupt nicht auf. Dennoch war es mit Platz 23 die bisher beste Platzierung bei einer Freiluft-EM für den Perchtoldsdorfer.

Markus Fuchs sagte: "Ich habe versucht die Energie im Stadion voll aufzusaugen, die Stimmung war mega. Beim Warm-Up habe ich mich richtig gut gefühlt. Der Start war recht passabel, aber bei 50-60 Meter bin ich einfach fest geworden und habe leichte Krämpfe bekommen. Mit der Zeit bin ich natürlich nicht zufrieden, aber das ergibt automatisch. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch am Aufarbeiten der ganzen Saison und konnte erstmal drei Monate in einer guten Form laufen und habe kaum Ruhe gehabt. Das hat zwar viel Energie gegeben, aber auch viel Kraft gekostet. Irgendwann werde ich es auch noch in ein Finale schaffen. Ich denke noch lange nicht ans Aufhören."