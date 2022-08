Markus Fuchs: Zehn Sekunden, um Geschichte zu schreiben

100-Meter-Rekordler Markus Fuchs strebt in München den ersten EM-Finaleinzug eines Österreichers an.

Etwas mehr als zehn Sekunden hat Markus Fuchs am Dienstag, um bei der Europameisterschaft in München ein Stück Leichtathletikgeschichte zu schreiben. Er könnte als erster Österreicher ein EM-Finale über 100 Meter erreichen. Sein Semifinale steigt um 20.05 Uhr (live in ORF Sport +), das Finale um 22.15 Uhr.

Die Chancen stehen gut, wenn der 26-jährige Niederösterreicher wieder einen Lauf auf die Bahn zaubert wie im Juli in Eisenstadt. Dort stellte er in 10,15 Sekunden den Uraltrekord von Andreas ...