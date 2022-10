Markus Ragginger unterlag im WM-Finale

Silber für Markus Ragginger: Der Ringer des A.C. Wals verlor das Finale der U23-WM in Pontevedra (SPA) am Mittwoch gegen den Ungarn Alex Szoke knapp.

Medaillengarant Markus Ragginger hat auch in seinem letzten Nachwuchs-Championat zuverlässig abgeliefert: Der Ringer des A.C. Wals holte am Mittwoch bei der U23-Weltmeisterschaft in Pontevedra (SPA) Silber in der Klasse bis 97 Kilogramm im griechisch-römischen Stil. Es war das insgesamt zehnte Edelmetall bei einer Welt- oder Europameisterschaft für den 23-Jährigen. Gold blieb ihm wie bei den neun Medaillen zuvor auch diesmal verwehrt. Gegen den Ungarn Alex Szoke unterlag er im Finale äußerst knapp.

Die lautstarken Anfeuerungen seines Trainers Amer Hrustanovic halfen am Ende nichts: Nach einem unglücklichen Kampfverlauf musste sich Markus Ragginger im Finale mit 2:3 geschlagen geben. Szoke ist Vizeweltmeister der Allgemeinen Klasse und Olympiafünfter, und er spielte seine Klasse gleich am Beginn aus. Nach 0:3-Rückstand kam der Walser noch einmal heran, es reichte aber nicht mehr zum Sieg. Die anfängliche Enttäuschung über das verlorene Finale wich bald dem Stolz über die Silbermedaille.

Ein WM-Titel wäre auch für den österreichischen Ringsport ein historischer Erfolg gewesen: Noch nie hat ein heimischer Ringer in der U23-Kategorie WM-Gold erobern können.

Ragginger war an der Küste Galiciens optimal betreut, auch ein Mentaltrainer war mit von der Partie. Auf dem Weg ins Finale schaltete er am Dienstag durchwegs starke Gegner aus. Im Achtelfinale besiegte er den iranischen U20-Weltmeister Ali Ramezanali Abedidarzi durch technische Überlegenheit. Im Viertelfinale setzte sich der 23-Jährige gegen Mustafa Olgun aus der Türkei durch. Eine reife taktische Leistung brachte dann den 4:1-Semifinalsieg gegen den Georgier Giorgi Katsanaschwili. Gegen ihn hatte er noch bei der U23-EM vor kurzem verloren.

Mit Simon Marchl (Freistil/bis 74 kg) ist noch ein zweiter Walser Ringer im WM-Einsatz. Seine Kämpfe steigen am Samstag, um die Medaillen wird am Sonntag gerungen. Der Heeressportler will nach seinem fünfte Platz bei der U23-WM im letzten Jahr und dem siebenten Platz bei der U23-EM wieder in die vorderen Ränge vorstoßen.

Internationale Medaillen des A.C. Wals