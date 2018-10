Marquez machte mit Thailand-Sieg Schritt Richtung WM-Titel

Marc Marquez hat am Sonntag den ersten Motorrad-Grand-Prix von Thailand gewonnen und damit einen großen Schritt in Richtung seines dritten WM-Titels in Serie in der Königsklasse MotoGP gemacht. Der spanische Honda-Pilot setzte sich in Buri Ram in einem dramatischen Finale knapp vor seinem italienischen WM-Rivalen Andrea Dovizioso auf Ducati sowie seinem Landsmann Maverick Vinales auf Yamaha durch.

SN/APA (AFP)/LILLIAN SUWANRUMPHA Marquez baute seinen Vorsprung in der WM-Wertung aus