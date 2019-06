Marquez mit neuem Rundenrekord zur Mugello-Pole

Weltmeister Marc Marquez hat am Samstag seine vierte Pole Position der laufenden MotoGP-Saison herausgefahren. Der 26-jährige Spanier war in einem dramatischen Qualifying für den Grand Prix von Italien nicht zu schlagen. Der Honda-Pilot erzielte in seinem letzten Umlauf in Mugello mit 1:45,519 Minuten einen neuen Rundenrekord und verwies den Franzosen Fabio Quartararo auf Yamaha auf Rang zwei.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Marquez will Italienern Party verderben