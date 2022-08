Marsch-Truppe Leeds United montiert Chelsea ab

Leeds United ist in der englischen Fußball-Premier-League nach drei Runden weiter ungeschlagen und hat am Sonntag erstmals auch einen großen Namen zu Fall gebracht. Die Mannschaft von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch feierte ein 3:0 an der Elland Road gegen Chelsea. Dem früheren Salzburger "Bullen" Brenden Aaronson (33.) gelang wie Rodrigo (37.) und Jack Harrison (69.) ein Treffer. In der Tabelle nahm Leeds gemeinsam mit Tottenham vorerst den zweiten Platz hinter Arsenal ein.

SN/APA/AFP/PAUL ELLIS Marsch (r.) gratulierte Aaronson bei dessen Auswechslung

Chelsea steht nach drei Spielen mit vier Punkten nur im Tabellen-Mittelfeld. Trainer Thomas Tuchel saß trotz seiner Spielsperre nach der Auseinandersetzung mit Tottenham-Coach Antonio Conte am vergangenen Wochenende auch dieses Mal auf der Bank, weil die Strafe bis zur schriftlichen Begründung der Regulierungskommission ausgesetzt ist. Marsch hatte die "Whites" im Sommer nach seinen Wünschen umgekrempelt und neben Aaronson, für den es der erste Premier-League-Treffer war, auch Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen von Salzburg geholt. US-Teamspieler Tyler Adams, der am Sonntag durchspielte, hatte er bereits bei RB Leipzig und den New York Red Bulls betreut.