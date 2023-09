Martin gewinnt MotoGP-Sprint in Indien vor Bagnaia

Der Spanier Jorge Martin hat den MotoGP-Sprint vor dem Großen Preis von Indien gewonnen. Der Ducati-Pilot siegte am Samstag vor dem italienischen WM-Leader Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati), Dritter wurde Motorrad-Superstar Marc Marquez (Honda). Die KTM-Piloten Brad Binder und Jack Miller starteten eine Aufholjagd von den Plätzen 13 sowie 15 und kamen auf dem Buddh International Circuit in Greater Noida in der Nähe von Neu-Delhi als Vierter und Siebenter ins Ziel.

Pole-Setter Marco Bezzecchi (Ducati) arbeitete sich nach einer Kollision in der ersten Kurve durch das Fahrerfeld und wurde Fünfter. Für Martin, zuletzt GP-Sieger in Misano, war es der vierte Sprint-Erfolg in dieser Saison. Bagnaia führt in der WM-Gesamtwertung nun mit 33 Punkten vor Martin, Bezzecchi liegt 69 Zähler zurück. Das Rennen am Sonntag (12.00 Uhr/live ServusTV) in der Nähe der indischen Hauptstadt, wo zwischen 2011 und 2013 auch die Formel 1 gastiert hatte, wurde aufgrund der heißen und feuchten Bedingungen auf 21 statt 24 Runden verkürzt. Auch im Sprint wurden elf statt zwölf Runden gefahren.

"So eine Hitze habe ich noch nie erlebt. Hier fühlt es sich so an, als würdest du auf manchen Streckenteilen brennen", hatte Bagnaia nach den Trainings am Freitag gesagt. Am Samstag regnete es zunächst stark, da die Strecke auftrocknete, wurde der Sprint-Start mehrmals verschoben.