Martina Ritter hat einen Job, den es nicht gibt

Martina Ritter ist die einzige Profiradsportlerin Österreichs. Am heutigen Dienstag schlägt ihre große Stunde bei der Rad-WM, danach ist Schluss mit einer Karriere voll Hindernissen.

Der heutige Dienstag ist der Grund, warum Martina Ritter eigentlich noch als Radprofi tätig ist: Heute steigt das Einzelzeitfahren der Damen bei der Heim-WM in Tirol mit Start in Wattens (ab 14.40 Uhr) und dem Ziel nach 27 Kilometern vor der Hofburg in Innsbruck. "Nur deswegen habe ich mich vor zwei Jahren entschlossen, dass ich noch weiterfahre", sagt die Oberösterreicherin, die am letzten Sonntag 36 Jahre alt geworden ist. "Denn wann erlebt man schon einmal eine WM daheim?"