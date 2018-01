Matthias Walkner nach Absage der 12. Etappe vor Dakar-Gesamtsieg

Matthias Walkner ist seinem Sieg bei der Rallye Dakar näher gerückt.

Die 12. Etappe von Chilecito nach San Juan in Argentinien wurde in der Nacht auf Donnerstag abgesagt. Das Teilstück sollte wegen der schlechten Wetteraussichten für Motorräder und Quads zunächst verkürzt stattfinden, die Organisatoren entschieden sich später aber aus Sicherheitsgründen für die Absage.

Die 40. Dakar-Rallye endet am Samstag in Cordoba. Der Salzburger Walkner liegt auf seiner KTM zwei Etappen vor der Zieleinfahrt in der Gesamtwertung als Führender 32 Minuten vor dem Argentinier Kevin Benavides (Honda).

Bei den Autos hat der Spanier Carlos Sainz (Peugeot) Platz eins 1:00:45 Stunden vor Titelverteidiger Stephane Peterhansel (FRA) inne. Die 12. Etappe für Autos und Trucks wird am Donnerstag unverändert gefahren.

Erst am Dienstag hatte sich Walkner die Gesamtführung geschnappt. Am Mittwoch ging er in Argentinien als Erster in die insgesamt 484 Kilometer lange, viertletzte Etappe. Der 28-Jährige fuhr kontrolliert ins Ziel und verlor als Tages-Fünfter 11:01 Minuten auf Price, seinen Teamkollegen im österreichischen "Red Bull KTM Rally Factory Racing Team".

Nicht mehr im Rennen ist hingegen Benavides' Teamkollege Joan Barreda Bort. Der Spanier war am Vortag noch Walkners erster Verfolger gewesen, am Mittwoch gab er wegen anhaltender Knieschmerzen und Erschöpfung auf. Walkner hat damit ausgezeichnete Chancen, bei der 40. Jubiläumsauflage der Dakar als erster österreichischer Dakar-Gesamtsieger in die Geschichte einzugehen und auch die KTM-Erfolgsstory bei dieser Extremrallye fortzuschreiben. Nach elf von 14 Etappen hat er über eine halbe Stunde Vorsprung auf Benavides, als neuer Dritter hat 2016-Sieger Price 39:17 Minuten Rückstand auf den Österreicher.

"Es war heute gar nicht so schlecht. Ich war ein bisschen nervös, weil ich mich natürlich nicht verfahren und keine Fehler machen wollte", sagte Walkner im Ziel und schilderte den Tag. "Ich bin auf einer Piste im Staub hinter einem Auto festgehangen. Ich wollte aber nicht zu viel riskieren und habe nicht um jeden Preis überholt."

SN/AP Matthias Walkner – vor dem Gesamtsieg bei der Rallye Dakar.

(APA)