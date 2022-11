Medaille für Meiche: Ein Leben für den Volleyballsport

Volleyball in Salzburg würde ohne ihn wohl gar nicht existieren: Heimo Meiche, der Gründer und langjährige Macher bei Paris Lodron Salzburg, erhielt nun die Sportmedaille der Stadt Salzburg verliehen.

Die goldenen Jahre des Salzburger Volleyballs sind untrennbar mit seinem Namen verbunden: Heimo Meiche war nicht nur in den frühen 1970er-Jahren Mitbegründer des Volleyballclubs Paris Lodron Salzburg, sondern prägte auch den Club in dessen erfolgreichster Zeit in den 1990er-Jahren als Manager. Den Auftakt zu dieser Ära bildete der größte Coup von Meiche: 1990 chauffierte er die kurz vor der Auflösung stehende DDR-Nationalmannschaft samt deren Trainer persönlich zu einem Sechsnationenturnier nach Salzburg. Der Trainer ist bis heute geblieben: Uli Sernow machte den Club zum Stammgast im Bundesligafinale, 1995 gelang mit ihm der historische einzige Meistertitel und der Einzug in die Champions League. Heute führt Sernow den Nachfolgeclub PSVBG Salzburg als Obmann, sportlicher Leiter und Trainer des Frauen-Bundesligateams.



Für seine Verdienste erhielt Heimo Meiche im Beisein von Familie und Wegbegleitern am Donnerstag von Vizebürgermeister Bernhard Auinger die Sportmedaille der Stadt Salzburg in Silber verliehen. Der Pädagoge, der auch als Spieler, als Trainer des Damenteams und als geschäftsführender Präsident des Salzburger Volleyballverbandes tätig war, war auch bei dieser Gelegenheit in seinem Element. Aktuell kämpft die PSVBG Salzburg mit dem Andrang so vieler Kinder und Jugendlicher, dass Hallen- und Trainerkapazitäten nicht mehr reichen: "Wir mussten viele Kinder wegschicken", wies Meiche bei Auinger auf die Folgen von Lücken in der städtischen Sport-Infrastruktur hin. Bei der schwierigen Sponsorensuche, die der Volleyballfanatiker auch heute noch für den Verein betreibt, scheut er vor keinem noch so anstrengenden Weg zurück.